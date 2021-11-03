Губернатор Ставрополья поручил расширить закупки лекарств для больных коронавирусом

Власти края планируют закупить новые партии лекарственных препаратов за счет федеральных средств Фото: Мария АНАНОВА

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с министром здравоохранения края Владимиром Колесниковым. Первой рассмотренной темой стала эпидемиологическая обстановки.

Как отметил Владимир Колесников, система здравоохранения края уже ощущает на себе положительный эффект от объявленных президентом РФ нерабочих дней – в сравнении с прошлой неделей снизилась нагрузка на больницы региона.

В частности, уменьшилось на 15% число госпитализаций. В то же время более сложное течение болезни у пациентов в нынешнюю волну пандемии требует более значительных ресурсов – кадровых и материальных. Так, ежедневная потребность больниц в медицинском кислороде увеличилась на 35%.

Напомним, для обеспечения этого запроса по поручению губернатора сегодня рассматривается возможность создания в крае третьего по счету производства медицинского кислорода мощностью до 24 тонн в сутки.

Продолжается также работа по развертыванию дополнительного коечного фонда для пациентов с коронавирусом. На сегодня в больницах региона оборудовано 4956 коек, планируется развернуть еще 276. Продолжается работа по формированию «коечного резерва».

Обсуждены вопросы обеспечения лекарствами от коронавируса тех, кто лечится на дому. Как отметил Владимир Колесников, запас необходимых препаратов на ближайший месяц сформирован и распределен по медицинским учреждениям.

Планируются закупки новых партий лекарственных препаратов за счет федеральных средств.

- У нас должно быть четкое понимание того, что до февраля включительно все необходимые лекарства в поликлиниках и больницах края есть. Тут нельзя рассчитывать только на федеральный центр. Мы сами должны принимать меры, выделять средства из краевого бюджета на закупку лекарств для пациентов с COVID-19. Проработайте этот вопрос с краевым Минфином, - поручил Владимир Владимиров.

Предварительно, на эти цели из краевого бюджета может быть выделено до 70 миллионов рублей.