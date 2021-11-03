На Ставрополье за сутки зарегистрировали рекордное число прошедших иммунизацию

За последнюю неделю на Ставрополье темпы вакцинации увеличились в два раза. Вчера в крае зарегистрировано рекордное число прошедших иммунизацию – свыше 13 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Резервы для продолжения прививочной кампании есть, в наличии свыше 238 тысяч доз вакцины. На днях ожидаются новые поставки из федерального центра.

По словам специалистов, на сегодняшний день уже можно оценить влияние вакцинации на течение болезни – согласно статистике, в крае заболевают не более 2% привитых.

Обсуждены также вопросы, связанные с реализацией поручений губернатора по маршрутизации больных в поликлиниках, увеличению числа бригад «скорой помощи», задействованных для помощи коронавирусным больным, и другие.

Напомним, что школы Ставропольского края переходят на дистанционно обучение после 7 ноября 2021 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.