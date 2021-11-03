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Общество3 ноября 2021 17:13

В Ставрополе 4 ноября начинает работу первая ежедневная сельскохозяйственная ярмарка

Крестьянско-фермерские хозяйства нашего региона будут каждый день предлагать ставропольцам сезонные овощи и фрукты по доступным ценам
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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В Ставрополе 4 ноября, на улице Объездной, 12 начнет свою работу первая ежедневная продуктовая ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Так, теперь сельхозтоваропроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства нашего региона будут каждый день предлагать ставропольцам сезонные овощи и фрукты по доступным ценам.

Так, посетители смогут приобрести по ценам ниже сложившихся розничных цен в магазинах города, например, картофель по 30-40 рублей, яблоки по 45 рублей, а лук по 12 рублей. Торговля будет организована с автолавок с учетом всех санитарных норм и правил.

Покупателей ждут ежедневно с 09:00 до 16:00.

Новая просторная торговая площадка полностью оборудована под ярмарки: рядом расположена удобная парковка для покупателей, предусмотрен подъезд для погрузки продукции, в шаговой доступности расположены остановки общественного транспорта в обе стороны.