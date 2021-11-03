На Ставрополье лишь 2% вакцинированных заболевают коронавирусом

На Ставрополье за последнюю неделю темпы вакцинации увеличились в два раза. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что накануне зарегистрировано рекордное число прошедших иммунизацию — более 13 тысяч человек.

Резервы для продолжения прививочной кампании есть, в наличии — свыше 238 тысяч доз вакцины. Об этом сообщил глава краевого минздрава Владимир Колесников на встрече с губернатором.

На днях ожидаются новые поставки из федерального центра. Колесников подчеркнул, что на сегодняшний день уже можно оценить влияние вакцинации на течение болезни. Согласно статистике, в регионе заболевают не более 2% привитых.

Напомним, 3 ноября Владимир Владимиров сообщил, что новая учебная четверть в крае начнется в дистанционном режиме. Также губернатор поручил проработать вопрос о целесообразности продления нерабочих дней на Ставрополье.