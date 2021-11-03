В Железноводске грузовик без водителя устроил ДТП

«Эпичное» ДТП произошло 3 ноября в Железноводске. Там, на улице Октябрьской, 104 водитель грузовика покинул его.

Ручник сорвало и большегруз покатился вниз. Об этом сообщил глава Железноводска на своей странице в Инстаграм. К счастью, никто не пострадал.

- ДТП в Железноводске. Водитель ушёл, ручник сорвало. Пострадавших нет. Дорогие друзья, прошу внимательнее следить за техсостоянием и эксплуатировать свой транспорт, особенно грузовой. Чтобы не попадать на значительные расходы по возмещению вреда чужому имуществу, не говоря уже о ремонте своей машины, - написал глава курорта.