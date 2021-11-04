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Происшествия4 ноября 2021 1:17

В Ставрополе сразу три пожарные машины приехали тушить зарядку

ЧП произошло на улице Мира
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
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Жильцам соседних домов пришлось поволноваться.

Жильцам соседних домов пришлось поволноваться.

Фото: Инна АВЕРИНА

Поздно вечером 3 ноября 2021 года очевидцы сообщили, что к многоэтажке, расположенной по адресу: улица Мира, 361 подъехали сразу три пожарные машины. Какого-либо шума жильцы соседних домов перед этим не слышали. Открытого горения они также не наблюдали.

Корреспондент «КП-Ставрополь» обратилась за комментарием к спасателям.

- Был вызов на пожар по указанному адресу. По прибытию на место пожарных расчетов выявлено замыкание зарядного устройства. Отбой, - ответил представитель МЧС.

Ранее «КП» писала о ЧП в Железноводске. Там оставленный грузовик врезался в стену совсем недавно отремонтированного дома.