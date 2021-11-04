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Общество4 ноября 2021 2:46

На очистку от мусора водоохранной речной зоны в Ставрополе ушло пять дней

Тонны мусора незаконно свозили в Члинский лес
Александра СЕРЕЖНИКОВА
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Огромную свалку бытовых и растительных отходов удалось вывезти с территории Члинского леса в Ставрополе. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, общий вес собранного мусора достиг почти 200 тонн.

- Долгие годы яр на границе частной застройки по тупику Монастырскому и лесного массива периодически превращался в свалку. Удобное и укромное расположение яра позволяло незаконно свозить сюда тонны отходов. После паводков они сползали в русло реки Члы, их уносило течение. Весной береговую линию неоднократно чистили, но дождевые потоки снова приносили к реке отходы, которые продолжали незаконно сваливать в лес, - уточнили в пресс-службе администрации Ставрополя.

За пять дней удалось расчистить 2000 квадратных метров, вывезти 186 тонн мусора и распилить 420 кубометров валежника. Также вдоль водоохранной территории было установлено ограждение, чтобы избежать повторного загрязнения.

Напомним, в октябре 2021 года в Архиерейском лесу Ставрополя прошел «квест чистоты». В ходе мероприятия добровольцы собрали 163 мешка мусора, а также крупногабаритные отходы.