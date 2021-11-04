За сутки на Ставрополье 475 человек заболели коронавирусом

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что на 4 ноября в регионе еще 475 человек заразились коронавирусом. За все время пандемии инфицировались почти миллион человек.

Также за сутки из больниц выписали 372 пациента, погибли 38 человек.

- Для защиты от инфекции продолжается прививочная кампания. За вчерашний день первый компонент вакцины получили более 12,5 тысяч человек, - рассказал Владимиров.

Напомним, на настоящий момент более 90% ковид-коек Ставропольского края заняты, власти увеличивают фонд мест для пациентов с коронавирусом.