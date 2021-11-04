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Здоровье4 ноября 2021 10:45

Коечный фонд Ставрополья расширят еще на 400 мест

Сейчас 95% ковид-коек заняты пациентами
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что региональные власти хотят расширить коечный фонд для больных коронавирусом еще на 400 мест. Для этого будут использовать резервы различных медучреждений.

На настоящий момент большинство ковид-коек заняты, ежесуточный прирост больных практически достиг 500 человек в день. Однако и выписываются люди все в больших количествах - до 400 человек.

Отметим, по правилам нельзя забирать у медучреждений более трети от общего числа коек, чтобы не нанести вред всей системе здравоохранения, ведь другие болезни никуда не исчезли.