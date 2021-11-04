Минздрав Северной Осетии прокомментировал отключение кислорода в Архонской больнице

В министерстве здравоохранения Северной Осетии сообщили, что угрозы жизни пациентов Архонской больницы нет. Также в учреждении не было реанимационных больных, все находится под контролем.

- В настоящий момент осуществляется перевод части пациентов Архонской больницы в другие медицинские организации с целью оптимизации распределения пациентов в ковид-стационарах республики и снижения нагрузки на систему подачи кислорода. Медицинским кислородом больница на данный момент обеспечена, система подачи также работает в штатном режиме, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об перебоях в подаче кислорода в Архонской больнице Северной Осетии. На подстанции сломался кран, кислород начал иссякать. Сейчас привезли дополнительные баллоны кислорода, его хватит до 17:00.

Однако большинство пациентов решили экстренно перевозить в другие клиники.