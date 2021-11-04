Глава Минздрава Северной Осетии опроверг слухи о поломке системы кислорода Архонской ЦРБ

Врио главы министерства здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев сообщил, что никакой поломки на кислородной подстанции Архонской больницы не было. Возникли перебои, но их быстро устранили.

- Никакой поломки в системе не было. Была проблема с закачкой кислорода, которая оперативная была решена. Ни на секунду кислородная система свое действие не прекращала. Сейчас кислорода больше тонны, - заявил Тебиев.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о проблемах с кислородом в Архонской ЦБР Северной Осетии. Главврач сообщил о перебоях и решил перевести пациентов в другие медучреждения. Уже сейчас перевели 8 больных в Ардон и Октябрьский.