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Происшествия4 ноября 2021 12:43

Глава Минздрава Северной Осетии опроверг слухи о поломке системы кислорода Архонской ЦРБ

Из Архонской больницы перевозят тех, кто остро нуждается в медицинском кислороде
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Врио главы министерства здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев сообщил, что никакой поломки на кислородной подстанции Архонской больницы не было. Возникли перебои, но их быстро устранили.

- Никакой поломки в системе не было. Была проблема с закачкой кислорода, которая оперативная была решена. Ни на секунду кислородная система свое действие не прекращала. Сейчас кислорода больше тонны, - заявил Тебиев.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о проблемах с кислородом в Архонской ЦБР Северной Осетии. Главврач сообщил о перебоях и решил перевести пациентов в другие медучреждения. Уже сейчас перевели 8 больных в Ардон и Октябрьский.