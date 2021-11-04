На Ставрополье поддержат бизнесменов, пострадавших от пандемии

Предприниматели Ставропольского края смогут получить субсидии от государства на возмещение ущерба от локдауна во время пандемии. Для этого они должны относиться к отраслям экономики, которые пострадали наиболее сильно.

Есть несколько критериев, чтобы получить вознаграждение: размер выплаты напрямую зависит от количества наемных рабочих; организация должна состоять в реестре субъектов МСП по состоянию на 10 июля 2021 года, либо в реестре СОНКО; а также не иметь долга более трех тысяч рублей, не быть банкротом и не находиться в процессе ликвидации.

ИП и другие юридические лица смогут получить почти 13 тысяч рублей за одного работника. Заявки можно отправить до 15 декабря.