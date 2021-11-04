Следком начал проверку нефтезавода в Дагестане, где два года не платят зарплату

Поводом для начала доследственной проверки стала появившаяся в СМИ информация, что в Дагестане работники нефтеперерабатывающего завода с 2019 года не получают зарплату. Как уточнило республиканское управление СКР на своей официальной странице в Instagram, рентабельное предприятие поставили на грань банкротства.

- Руководство завода совершило действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, - сказано в сообщении.

В настоящее время проводятся все необходимые проверки для подтверждения или опровержения преднамеренного банкротства. Также будут приняты меры для восстановления нарушенных прав работников расположенного в Махачкале завода.

Напомним, преднамеренное банкротство подпадает под действие статьи 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и наказывается миллионными штрафами или лишением свободы на срок до 5 лет (до 7 - если преступление совершено с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору).