882 тысячи ставропольцев сделали прививку от коронавируса

За минувшие сутки, 4 ноября 2021 года, в Ставропольском крае первую вакцину препарата против коронавируса сделали еще больше 9 тысяч человек. Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в регионе прививку сделали 882 тысячи жителей. И отметил, что край еще только на пути к формированию коллективного иммунитета.

Напомним, что в Ставропольском крае установлен новый антирекорд по смертям от COVID-19 и числу новых случаев заболевания. Скончались за прошедшие 24 часа еще 42 пациента. А положительных тестов на ковид - 481.