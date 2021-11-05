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Здоровье5 ноября 2021 9:07

882 тысячи ставропольцев сделали прививку от коронавируса

Первый компонент вакцины получили еще 9 тысяч жителей края
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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За минувшие сутки, 4 ноября 2021 года, в Ставропольском крае первую вакцину препарата против коронавируса сделали еще больше 9 тысяч человек. Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в регионе прививку сделали 882 тысячи жителей. И отметил, что край еще только на пути к формированию коллективного иммунитета.

Напомним, что в Ставропольском крае установлен новый антирекорд по смертям от COVID-19 и числу новых случаев заболевания. Скончались за прошедшие 24 часа еще 42 пациента. А положительных тестов на ковид - 481.