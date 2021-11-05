У 31-летнего жителя села на Ставрополье полицейские изъяли револьвер

Комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, прошел в ставропольском селе Китаевское. По оперативной информации и постановлению суда сотрудники уголовного розыска проверили жилье 31-го летнего местного жителя. И в результате нашли и изъяли, как показала дальнейшая экспертиза, самодельно изготовленный револьвер с боеприпасами к нему.

- Со слов гражданина оружие и боеприпасы ранее принадлежали его покойному деду. Он осознавал, что хранение подобных предметов является незаконным, однако не сообщил в органы внутренних дел, а перевез их к себе домой и спрятал, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

На жителя села Китаевское заведено уголовное дело части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).