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Общество5 ноября 2021 9:43

В Ставрополе на улице Васильева пройдет ярмарка выходного дня

6 ноября 2021 года местные производители выставят на продажу свои товары
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Ставрополе ярмарка выходного дня пройдет 6 ноября 2021 года на улице Васильева. Это Северо-Западный район города. Местные производители представят свои товары на площадке напротив леса, у дома 35/1. Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, субботняя ярмарка состоится в рамках акции «Покупай ставропольское!».

- Ставропольцев ждут сезонные овощи и фрукты, мясная, молочная продукция, хлебопекарные изделия, - отмечают в ведомстве.

Обращая внимание, что ярмарка выходного дня в ставрополе будет работать с 08:00 до 16:00 часов.