В Ставрополе на улице Васильева пройдет ярмарка выходного дня

В Ставрополе ярмарка выходного дня пройдет 6 ноября 2021 года на улице Васильева. Это Северо-Западный район города. Местные производители представят свои товары на площадке напротив леса, у дома 35/1. Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, субботняя ярмарка состоится в рамках акции «Покупай ставропольское!».

- Ставропольцев ждут сезонные овощи и фрукты, мясная, молочная продукция, хлебопекарные изделия, - отмечают в ведомстве.

Обращая внимание, что ярмарка выходного дня в ставрополе будет работать с 08:00 до 16:00 часов.