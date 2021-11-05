На 93% занят коечный фонд Ставрополья для больных коронавирусом

В Ставропольском крае по состоянию на 5 ноября 2021 года коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией занят на 93%.

- Всего в регионе развернуто 4937 COVID-коек, - сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. - На сегодняшний день этого хватает - свободны 7% мест.

По словам главы края, при этом ведется работа для формирования новых резервов.

Губернатор напомнил, что на Ставрополье продолжается прививочная кампания. Всего иммунизацию прошли 882 тысячи человек.

Обратим внимание на то, что 5 ноября 2021 года стало известно о новом антирекорде по смертям и новым случаям заражения ковидом в Ставропольском крае. За сутки скончались еще 42 пациента с подтвержденным COVID-19, у которых болезнь протекала тяжело. И были готовы положительные результаты теста на коронавирус еще для 481 жителя региона.