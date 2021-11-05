Прокуратура проводит проверку в связи со сбоем в подаче кислорода больным в Северной Осетии

Накануне, 4 ноября 2021 года, из-за перебоев с подачей кислорода в Архонской больнице Северной Осетии пришлось перевести часть пациентов в Ардон и Октябрьский. Всего - 25 человек.

Врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев в тот же день заявил, что поломки в системе не было, а возникли лишь технические затруднения, которые привели к увеличению нагрузки на систему. Для оптимизации кислородного расхода часть больных успешно доставили в другие медицинские учреждения. И тем не менее прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту произошедшего.

- В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего инцидента, а также дана правовая оценка исполнению требований законодательства об охране здоровья граждан, - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.