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Происшествия5 ноября 2021 12:35

Прокуратура проводит проверку в связи со сбоем в подаче кислорода больным в Северной Осетии

ЧП произошло в Архонской больнице
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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Накануне, 4 ноября 2021 года, из-за перебоев с подачей кислорода в Архонской больнице Северной Осетии пришлось перевести часть пациентов в Ардон и Октябрьский. Всего - 25 человек.

Врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев в тот же день заявил, что поломки в системе не было, а возникли лишь технические затруднения, которые привели к увеличению нагрузки на систему. Для оптимизации кислородного расхода часть больных успешно доставили в другие медицинские учреждения. И тем не менее прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту произошедшего.

- В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего инцидента, а также дана правовая оценка исполнению требований законодательства об охране здоровья граждан, - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.