В Железноводске создают самый крупный курортный парк в Европе

Фото: moiseev.eugene

В Железноводске проходят работы по созданию Южного курортного парка, который должен стать самым крупным в Европе.

Глава города сообщает, что уже проводится сборка входных групп в лесопарковую зону. Как отметил Евгений Моисеев, по поручению губернатора Ставропольского края их будет две. Они соединят Чапаевский круг и улицу Заводскую с грунтовыми терренкурами к горе Бештау и Медовая протяженностью более 5 километров.

- Входные группы получат навигацию, которая будет обеспечена цифровой платформой «Умный Железноводск» и малыми архитектурными формами, - добавляет мэр.

Моисеев обращает внимание, что обычно Медовую и Бештау туристы видят только издалека. Поэтому создание новой зоны с системой туристической навигации приблизит гостей курорта к горам.

- Ведь вместе с бальнеотерапией, грязелечением, диетой и физиотерапией мы оздоравливаем хождением по терренкурам, проходящими по нашему курортному лесу с высокоионизированным воздухом, полным фитонцидами, - подытожил глава Железноводска.