Ставрополец с дестяками штрафов разбил и сжег свой внедорожник

Фото6 пресс-служба УГИБДД по СК

В Ставропольском крае, на территории Ипатовского городского округа, днем 4 ноября 2021 года сгорел внедорожник "БМВ Х6". За рулем находился 59-летний житель указанного округа, который за последние два года привлекался к ответсвенности 20 раз за нарушение правил дорожного движение. На дороге "Преградное - Тахта - Ипатово", двигаясь со стороны поселка Красочный в направлении поселка Большевик, мужчина ехал с небезопасной скоростью. В результате он не справился с управлением и съехал с дороги в дерево.

- Произошло возгорание транспортного средства, водитель и пассажир успели покинуть салон. С травмами оба были доставлены в больницу, - комментируют "КП-Ставрополь" в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

Уточняется, что в момент ДТП мужчина был трезв. По факту ДТП происшествия проводится проверка.