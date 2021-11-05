Мэр Железноводска предупредил, что антипрививочников начнут сажать в тюрьму

- Пять лет тюрьмы за пост или комментарии в соцсети о вреде вакцинации от коронавируса, - пишет глава курортного города на Ставрополье. - Такое будущее может ждать антипрививочников.

Мэр Железноводска Евгений Моисеев предупреждает, что Росздравнадзор пообещал информировать Следственный комитет о распространителях недостоверной информации на тему вакцинации против коронавируса.

- Росздравнадзор 1 ноября поручил подразделениям ведомства в регионах выявлять граждан, публично распространяющих «заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции», - пояснил он.

Информацию о тех, кто будет участвовать в антипрививочной кампании, будут передавать не только в СКР, но и прокуратуру. А далее будут привлекать сеятелей паники по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ.

- Поэтому подумайте тщательно, если решили рассказывать сказки о вреде вакцинации и бравировать своей "дутой" осведомленностью, - заметил Моисеев.