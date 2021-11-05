Республики Дагестан и Кабардино-Балкария не будут продлевать нерабочие дни, установленные указом президента России Владимиром Путиным 20 октября 2021 года на период с 1 по 7 ноября включительно. Об этом сообщили власти регионов.

Введение нерабочих дней было обосновано осложняющейся эпидемиологической обстановкой как в целом по стране, так и в ряде регионов в особенности. Первым субъектом России, принявшим решение о продлении нерабочих дней еще на неделю, стала Новгородская область.

Позже, 4 ноября 2021 года, о продлении заявили власти Челябинской (здесь срок "ковидных каникул" продлили до 12 ноября 2021 года), Курской (до 12 ноября 2021 года), Брянской (до 14 ноября 2021 года), Томской (до 15 ноября 2021 года) и Смоленской (до 10 ноября 2021 года) областей. В настоящий момент над принятием аналогичного решения задумались в Коми, Амурской и Ульяновской областях.