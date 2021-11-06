Житель Ставрополя за день выплатил кредит, желая вернуть арестованную машину

У жителя Ставрополя изъяли "ГАЗель" за невыплаченные кредиты, что заставило его вернуть долг за день. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Ставропольского края.

Долг по потребительскому кредиту ставропольца составлял 320 тысяч рублей. Мужчина перестал платить, банк пытался решить вопрос с неплательщиком, но безуспешно. Тогда кредитное учреждение обратилось к судебным приставам.

- Работники службы уведомили мужчину должным образом, однако должник не принял всерьез предупреждения сотрудников органа принудительного исполнения. Судебные приставы выехали по адресу регистрации неплательщика, - сообщает пресс-служба судебных приставов.

Сотрудникам было известно, что на мужчину зарегистрированы две машины. На месте они обнаружили один микроавтобус, арестовали и изъяли его. Чтобы вернуть транспорт, гражданин на следующий день погасил кредит полностью.