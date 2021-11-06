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Общество6 ноября 2021 9:25

Житель Ставрополя за день выплатил кредит, желая вернуть арестованную машину

Мужчина не воспринимал требования банка и судебных приставов всерьез
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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У жителя Ставрополя изъяли "ГАЗель" за невыплаченные кредиты, что заставило его вернуть долг за день. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Ставропольского края.

Долг по потребительскому кредиту ставропольца составлял 320 тысяч рублей. Мужчина перестал платить, банк пытался решить вопрос с неплательщиком, но безуспешно. Тогда кредитное учреждение обратилось к судебным приставам.

- Работники службы уведомили мужчину должным образом, однако должник не принял всерьез предупреждения сотрудников органа принудительного исполнения. Судебные приставы выехали по адресу регистрации неплательщика, - сообщает пресс-служба судебных приставов.

Сотрудникам было известно, что на мужчину зарегистрированы две машины. На месте они обнаружили один микроавтобус, арестовали и изъяли его. Чтобы вернуть транспорт, гражданин на следующий день погасил кредит полностью.