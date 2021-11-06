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Общество6 ноября 2021 10:39

МВД Ставрополья напомнило об ответственности за поддельный сертификат о вакцинации

За липовую справку накажут и продавца, и покупателя
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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ГУ МВД по Ставропольскому краю напомнило об уголовной ответственности за подделку сертификатов об вакцинации от коронавируса. Такие действия попадают по статью о подделке документов и грозят лишением свободы до двух лет. Причем наказывают за преступление как продавцов, так и покупателей сертификатов.

Ставропольские полицейские отметили, что нередко покупателей липовых сертификатов обманывают интернет-мошенники. За определенную сумму неизвестные обещают сделать официальный документ, который бы отображался в Госуслугах. Но получив деньги, не предоставляют обещанного и скрываются.