МВД Ставрополья напомнило об ответственности за поддельный сертификат о вакцинации

ГУ МВД по Ставропольскому краю напомнило об уголовной ответственности за подделку сертификатов об вакцинации от коронавируса. Такие действия попадают по статью о подделке документов и грозят лишением свободы до двух лет. Причем наказывают за преступление как продавцов, так и покупателей сертификатов.

Ставропольские полицейские отметили, что нередко покупателей липовых сертификатов обманывают интернет-мошенники. За определенную сумму неизвестные обещают сделать официальный документ, который бы отображался в Госуслугах. Но получив деньги, не предоставляют обещанного и скрываются.