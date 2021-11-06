На аварийном участке дороги в Ставрополе добавили лежачих полицейских

В Ставрополе на перекрестке улиц Репина и Трунова появились лежачие полицейские. Решение по установке обусловлено тем, что участок был опасным. Зачастую аварии случались из-за нарушения скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Работа проводится в рамках адресного плана мероприятий на 2021 год по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Его разработали по поручению главы Ставрополя Ивана Ульянченко совместно с городской Госавтоинспекцией. В числе проблемных по итогам прошлого года значатся 16 отрезков городских дорог, - пояснили в администрации.

Ранее на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Казачьей снизили аварийность благодаря установке нового светофорного объекта.