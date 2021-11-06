Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 ноября 2021 16:28

На участке в центре Пятигорска перекроют дорогу на две недели

Причина ограничения - ремонт дороги
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Пятигорске на две недели перекроют участок дороги в центре города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения коснутся участка по улице Университетской от дома № 36 до пересечения с улицей Прогонной. Причина - неотложный ремонт теплотрассы. Работы начнутся 8 ноября, с семи утра, и закончатся вечером 22 ноября.

В связи с этим по улице Университетской на пересечении с улицей Прогонной временно уберут знак "Въезд запрещен", а на перекрестке улицы Университетской с проспектом Горького - знак "Дорога с односторонним движением".