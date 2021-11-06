Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с пострадавшим ребенком в Георгиевске

Прокуратура Ставропольского края проверит обстоятельства ДТП в Георгиевске. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно информации УГИБДД по Ставрополью, 5 ноября, после 15 часов, на перекрестке улиц Ермолова и Чапаева в Георгиевске столкнулись Лада Калина и Фольксваген Поло. Причиной стало то, что отечественная легковушка не предоставила преимущество, выезжая с второстепенной дороги. По инерции машина врезалась в дерево.

В ДТП пострадал 7-летний пассажир иномарки, его госпитализировали с переломом носа. При этом ребенок в момент аварии был пристегнут. Водитель Калины не считается злостным нарушителем ПДД.