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Происшествия6 ноября 2021 16:41

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с пострадавшим ребенком в Георгиевске

Мальчик сломал нос
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставропольского края проверит обстоятельства ДТП в Георгиевске. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно информации УГИБДД по Ставрополью, 5 ноября, после 15 часов, на перекрестке улиц Ермолова и Чапаева в Георгиевске столкнулись Лада Калина и Фольксваген Поло. Причиной стало то, что отечественная легковушка не предоставила преимущество, выезжая с второстепенной дороги. По инерции машина врезалась в дерево.

В ДТП пострадал 7-летний пассажир иномарки, его госпитализировали с переломом носа. При этом ребенок в момент аварии был пристегнут. Водитель Калины не считается злостным нарушителем ПДД.