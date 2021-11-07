Единоборцы из Ставрополя взяли 18 наград на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

Воспитанники спортивной школы Ставрополя успешно выступили на соревнованиях по восточному боевому единоборству Сетокан в Московской области. Ребята завоевали 18 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 11 бронзовых.

В соревнованиях приняли участие больше тысячи спортсменов из 40 регионов России.

Два золота и одну бронзу взяла Алина Анашкина, также выполнившая норматив мастера спорта России. Первое место заняли Владислав Токарев, Данил Мащенко и Мария Мерлин. Второе место у Анатолия Анашкина.

А третье место присудили Дмитрию Павлюку, Азамату Макиеву, Тамерлану Макиеву, Ярославу Руденку, Ивану Жиженко, Нике Прусовой, Сергею Лысенко, Андрею Сибирцеву, Артему Леготину, Алине Тутиковой и Дарье Барановой.

Сообщает об этом пресс-служба администрации Ставрополя.