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Спорт7 ноября 2021 9:57

Единоборцы из Ставрополя взяли 18 наград на всероссийских соревнованиях

Состязания по единоборству Сетокан прошли в Московской области
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

Воспитанники спортивной школы Ставрополя успешно выступили на соревнованиях по восточному боевому единоборству Сетокан в Московской области. Ребята завоевали 18 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 11 бронзовых.

В соревнованиях приняли участие больше тысячи спортсменов из 40 регионов России.

Два золота и одну бронзу взяла Алина Анашкина, также выполнившая норматив мастера спорта России. Первое место заняли Владислав Токарев, Данил Мащенко и Мария Мерлин. Второе место у Анатолия Анашкина.

А третье место присудили Дмитрию Павлюку, Азамату Макиеву, Тамерлану Макиеву, Ярославу Руденку, Ивану Жиженко, Нике Прусовой, Сергею Лысенко, Андрею Сибирцеву, Артему Леготину, Алине Тутиковой и Дарье Барановой.

Сообщает об этом пресс-служба администрации Ставрополя.