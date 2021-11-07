893 тысячи ставропольцев привились от коронавируса

В Ставропольском крае, по состоянию на 7 ноября 2021 года, вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли 893 тысячи жителей. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. Прививочная кампания против COVID-19 в крае продолжается.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что за 6 ноября 2021 года на Ставрополье скончалось максимальное за все время пандемии число больных ковидом – 44 человека. Всего болезнь унесла больше 4,2 тысячи жизней в регионе. И вместе с этим за минувшие сутки в крае был зафиксирован антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19 – 490 положительных тестов за 24 часа. Всего – 101 071 случай инфицирования за все время. В том числе 77 969 – выздоровления.