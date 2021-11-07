После увольнения 23-летний ставрополец сжег машину начальника

В Ставрополе на молодого человека завели уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД, на одной из улиц города сгорел автомобиль. После изучения места происшествия стало понятно, что это был поджег. Виновником ЧП оказался 23-летний ставрополец.

- В ходе разбирательства установлено, что молодой человек ранее работал в организации в сфере грузоперевозок, но был уволен директором фирмы. Затаив обиду, он при помощи зажигалки решил совершить поджог автомобиля руководителя, - комментируют в правоохранительных органах.

Ущерб оценили пчоти в полмиллиона рублей.