Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 ноября 2021 13:41

В Ессентуках откроют центр амбулаторной онкологической помощи

Об этом рассказал губернатор Ставропольского края
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ремонт в Ессентукской больнице завершится до конца 2021 года. Работы идут в будущих кабинетах УЗИ и эндоскопии, палатах дневного стационара. Появится в больнице и центр амбулаторной онкологической помощи.

- В начале следующего планируем оперативно закупить медицинское оборудование, после его монтажа можно будет готовится к открытию, - рассказывает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - Это значит, что уже скоро жители Ессентуков смогут проходить необходимое обследование и получать консультации специалистов-онкологов в своем родном городе.

По федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» такие же центры появились в Кисловодске, Буденновске и Ставрополе. До конца текущего года первых пациентов должен принять и центр в Невинномысске.