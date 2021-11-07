В Ессентуках откроют центр амбулаторной онкологической помощи

Ремонт в Ессентукской больнице завершится до конца 2021 года. Работы идут в будущих кабинетах УЗИ и эндоскопии, палатах дневного стационара. Появится в больнице и центр амбулаторной онкологической помощи.

- В начале следующего планируем оперативно закупить медицинское оборудование, после его монтажа можно будет готовится к открытию, - рассказывает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - Это значит, что уже скоро жители Ессентуков смогут проходить необходимое обследование и получать консультации специалистов-онкологов в своем родном городе.

По федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» такие же центры появились в Кисловодске, Буденновске и Ставрополе. До конца текущего года первых пациентов должен принять и центр в Невинномысске.