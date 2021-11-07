В аварии в Иноземцево погибли два водителя

В Ставропольском крае, в поселке Иноземцево, 7 ноября 2021 года произошла страшная авария, в которой погибли два человека.

Как рассказали "КП-Ставрополь" в пресс-службе УГИБДД по региону, все случилось в 13:30 часов из-за нарушения правил разворота на улице Гагарина.

- Водитель автомобиля "Тойота Камри", совершая маневр разворота в нарушение ПДД через сплошную линию разметки, допустил столкновение с автомобилем "Мерседес",который двигался со встречного направления прямо. Тойота от удара съехала в обочину и перевернулась, - сообщили в ведомстве.

Погибли оба водителя: 63-летний из "Камри" и 48-летний из "Мерседеса". Оба жили в поселке Иноземцево.

На месте работают наряды ДПС и спасатели. Обстоятельства аварии уточняются. Инспекторы показали момент столкновения, попавший на камеру наблюдения.