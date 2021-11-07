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Общество7 ноября 2021 18:37

На Ставрополье потеплеет до +20 градусов

Об этом рассказали синоптики краевого Гидрометцентра
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Ставропольском крае во вторник, 9 ноября 2021 года, столбики термометров поднимутся до значения от +15 до +20 градусов.

А завтра, 8 ноября, местами в регионе ожидается +18. Существенных осадков в ближайшие два дня не прогнозируют. Согласно данным Ставропольского Гидрометцентра, в ночное время 8 и 9 ноября температура воздуха по краю не опустится ниже +5 градусов. На некоторых территориях даже ниже +10.

В Ставрополе рабочая неделя начнется с +16 градусов днем, без осадков и с утренним туманом. Ветер обещают западный со скоростью 6-8 метров в секунду. А во вторник в краевой столице термометры покажут от +16 до +18 градусов. Также без осадков.