На Ставрополье потеплеет до +20 градусов

В Ставропольском крае во вторник, 9 ноября 2021 года, столбики термометров поднимутся до значения от +15 до +20 градусов.

А завтра, 8 ноября, местами в регионе ожидается +18. Существенных осадков в ближайшие два дня не прогнозируют. Согласно данным Ставропольского Гидрометцентра, в ночное время 8 и 9 ноября температура воздуха по краю не опустится ниже +5 градусов. На некоторых территориях даже ниже +10.

В Ставрополе рабочая неделя начнется с +16 градусов днем, без осадков и с утренним туманом. Ветер обещают западный со скоростью 6-8 метров в секунду. А во вторник в краевой столице термометры покажут от +16 до +18 градусов. Также без осадков.