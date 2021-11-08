За сутки в Ставропольском крае 494 человека заразились коронавирусом

На 8 ноября в Ставропольском крае выявили 494 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 101,5 тысячи человек. Об этом сообщает губернатор края Владимир Владимиров.

За сутки выздоровели 121 человек, погибли - 43. Летальность растет, а количество пациентов, переборовших болезнь, падает. Сейчас большая часть ковид-коек заполнены, власти постоянно расширяют фонд мест для пациентов с диагнозом COVID-19.

- Около 3,9 тысячи человек в крае сделали прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 за вчерашний день, а за все время - почти 897 тысяч наших земляков, - рассказал глава региона.