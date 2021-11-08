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Здоровье8 ноября 2021 8:01

Почти 4 тысячи ставропольцев привились первым компонентом вакцины от COVID-19 за сутки

Общее число иммунизированных жителей Ставрополья составило 897 тысяч человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за прошедшие сутки в регионе от коронавируса привились 3,9 тысяч человек. При этом общее число привитых почти достигло отметки в 900 тысяч.

- За сутки выписан 121 пациент. Всего выздоровевших уже 78,1 тысячи человек. К сожалению, выросли и цифры, касающиеся заболеваемости и смертности. Соболезнования родным скончавшихся, - написал губернатор в официальном инстаграм-аккаунте.

За последние сутки в регионе выявили 494 новых случаев коронавирусной инфекции. Эта цифра постоянно растет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае не будут продлевать нерабочие дни. Школьники и студенты, как ранее было установлено, с 8 по 15 ноября будут проходить обучение в дистанционном режиме. Никаких изменений в остальном нет.

Нерабочие дни продлили в шести регионах России: Новгородской, Челябинской, Курской, Брянской, Томской и Смоленской областях.