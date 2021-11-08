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Происшествия8 ноября 2021 9:44

В Ставрополе молодой водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими

Авария произошла ночью по улице Мира
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В ночь с 7 на 8 ноября в Ставрополе по улице Мира произошло ДТП: молодой водитель "Лады Приоры" превысил скорость и врезался в "Форд Фокус", стоящий на светофоре. Три пассажира иномарки попали в больницу.

- За рулем Приора находился 22-летний житель Ипатово, который имеет водительский стаж 2 года, за это время к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Признаков опьянения молодой человек не имел. По факту происшествия проводится проверка, - рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смертельной аварии в Андроповском округе. Водитель легковушки не выдержал дистанцию и угодил по грузовик. Пассажирка автомобиля погибла, в реанимацию попали водитель и 14-летний ребенок.