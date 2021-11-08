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Общество8 ноября 2021 9:58

11-летний кадет со Ставрополья стал одним из самых талантливых детей России

Он сыграл на фортепьяно со скоростью 1000 нот в минуту
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Юный кадет из Ставропольского края стал участником телепрограммы "Вундеркинды" на федеральном канале. Он продемонстрировал свое особое умение - скоростную игру на фортепьяно. Мальчику всего 11 лет, за клавиши впервые он сел в 6 лет.

Жюри программы оценили таланты ставропольца, и он вошел в десятку самых одаренных детей России. Известно, что Эмиль Волков учится в кадетском корпусе и раньше уже делал успехи на творческом поприще.

Он дважды попадал на программу юных талантов "Синяя птица", стал победителем всероссийского фестиваля "Где рождается искусство".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 56-летняя бабушка из Ставропольского края победила в региональном конкурсе красоты.