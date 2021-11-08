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Общество8 ноября 2021 11:06

С 30 октября по 7 ноября по антиковидным маршрутам Железноводска прошли 30 тысяч человек

Местные жители воспользовались нерабочими днями для прогулок
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За нерабочую неделю в Железноводске по антиковидным маршрутам Курортного парка прошли больше 30 тысяч человек. Об этом рассказал мэр города-курорта Евгений Моисеев.

- Такой показатель зафиксирован камерами интеллектуального видеонаблюдения программного модуля Умный город, которые установлены в Курортном парке. Примечательно, что большинство отдыхающих на нашем антиковидном маршруте были семьи с детьми, - написал Моисеев.

В эти дни в Ставропольском крае устоялась хорошая погода, но с сегодняшнего дня в регион пришел туман. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что со среды в регионе начнет падать мокрый снег с дождем.