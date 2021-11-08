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Происшествия8 ноября 2021 11:21

25-летний ставрополец пойдет под суд за избиение полицейского

Правоохранитель пытался составить протокол о порче имущества, но сам стал жертвой
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следственном комитете Ставропольского края рассказали о завершении расследования дела жителя Изобильного об избиении полицейского при исполнении. 25-летний пьяный ставрополец напал на правоохранителя из-за того, что тот составлял протокол за порчу имущества.

По данным ведомства, в июле 2021 года преступник испортил личное имущество местной жительницы, та вызвала полицию. Когда участковый пытался узнать причины преступления, пьяный ставрополец начал агрессивно себя вести. Сначала он оскорбил правоохранителя, а потом начал избивать.

- Нанес сотруднику не менее пяти ударов кулаками в область головы и тела и попытался скрыться. Полицейский остановил молодого человека, однако он, оказывая сопротивление, повалил на землю сотрудника и нанес удар ногой в область головы, - сказали в пресс-службе комитета.

Следователи завершили расследование и передали дело в суд.