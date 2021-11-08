8 ноября школьники Ставрополья вышли на дистанционное обучение

Школьники Ставропольского края начали учебную неделю в дистанционном формате. С 8 по 15 ноября они будут учиться удаленно из-за эпидемиологической обстановки. За последние сутки 494 человека заразились коронавирусом, количество инфицированных постоянно растет.

Помимо общеобразовательных школ в "дистант" перешли колледжи, техникумы и вузы. А вот детские сады продолжают работу в штатном режиме - даже в нерабочую неделю.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставрополья не стал продлевать выходные дни в регионе. А вот в Новгородской, Челябинской, Курской, Брянской, Томской и Смоленской областях решили еще на некоторое время оставить работников дома.