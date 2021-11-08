Прокуратура Ставрополья начала проверку по смертельному ДТП с КамАЗом

Прокуратура Андроповского района Ставрополья инициировала проверку по смертельной аварии с участием КамАЗа. Из-за ошибки водителя иномарки погибла женщина, 14-летний ребенок попал в реанимацию.

Водитель "Мазды" превысил скорость и не справился с управлением - попал под двигающийся впереди грузовик. Все, кто был в иномарке, сильно пострадали. Их госпитализировали в больницу, где одна из пострадавших погибла. Водитель и подросток находятся в тяжелом состоянии.

- По данному факту прокуратура Андроповского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, - сказано в сообщении ведомства.

Также уже завели уголовное дело.