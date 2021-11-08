Нового главу полиции Ставрополья Андрея Мишагина представили в МВД России 8 ноября

Министр внутренний дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника полиции Ставропольского края Андрея Мишагина. До работы в ОВД 11 лет служил в армии.

Мишагин сменил экс-главу МВД Ставрополья Сергея Щеткина. Он подал в отставку после коррупционного скандала вокруг бывшего начальника ГИБДД Алексея Сафонова.

Приказ о назначении Мишагина на новый пост уже подписан. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что известно о новом начальнике полиции Ставрополья. В разные годы Мишагин возглавлял отделы, которые боролись с экономическими и налоговыми преступлениями, получил несколько медалей за заслуги перед Отечеством.

Напомним, 20 июля тогда еще начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю генерал-майор полиции Сергей Щеткин был вынужден подать рапорт на освобождение от занимаемой должности. После скандала вокруг личности Сафонова, который брал огромные взятки и на эти деньги построил себе дворец с золотым унитазом, к начальнику полиции возникло много вопросов.