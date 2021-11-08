В Пятигорске в 2025 году появится санаторий европейского класса за 2 млрд

В Пятигорске представят проект нового четырехзвездочного санатория на 500 мест, который построят к 2025 году. На реализацию идеи потребуется 2 миллиарда рублей.

Мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов сообщил, что общая территория будущего санатория - 6 гектаров, его расположат на месте бывшего мясокомбината. Сейчас власти занимаются составлением плана и сметы новой здравницы.

Работы запланированы на 2023-2025 годы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за нерабочую неделю в Железноводске более 30 тысяч местных жителей и туристов прошли по антиковидным маршрутам.