Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 12:53

В Пятигорске в 2025 году появится санаторий европейского класса за 2 млрд

Здание возведут на месте бывшего мясокомбината
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Пятигорске представят проект нового четырехзвездочного санатория на 500 мест, который построят к 2025 году. На реализацию идеи потребуется 2 миллиарда рублей.

Мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов сообщил, что общая территория будущего санатория - 6 гектаров, его расположат на месте бывшего мясокомбината. Сейчас власти занимаются составлением плана и сметы новой здравницы.

Работы запланированы на 2023-2025 годы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за нерабочую неделю в Железноводске более 30 тысяч местных жителей и туристов прошли по антиковидным маршрутам.