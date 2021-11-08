В Ингушетии пенсионер зарезал соседа из-за шума трактора

В Следственном комитете по Ингушетии рассказали, что в селе 70-летний пенсионер зарезал тракториста и сбежал. Сейчас его ищет полиция.

- По данным следствия, 7 ноября примерно в 18:10 на территории, прилегающей к дому по улице Первомайской, неизвестный нанес 56-летнему местному жителю ножевое ранение в области грудной клетки, от которого потерпевший скончался на месте происшествия, - сказано в сообщении ведомства.

По предварительной версии, пенсионер начал перепалку с работающим трактористом. Причиной ссоры стал шум трактора, который сильно не понравился соседу. В один момент убийца выхватил нож и ударил соседа в грудь.

Сейчас беглеца ищет полиция, уже возбудили уголовное дело.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о похожем случае в Ставропольском крае. На этот раз поводом для поножовщины стал припаркованный не на том месте автомобиль.