В Предгорном округе Ставрополья женщине перерезали горло в драке

В СУ СК по Ставропольскому краю рассказали, что против жителя поселка Нежинского завели уголовное дело по статье "убийство". Он зарезал свою сожительницу во время пьяной драки.

По данным следствия, во время застолья между сожителями произошел конфликт, который начал набирать обороты. Дошло до того, что 55-летний мужчина выхватил нож и перерезал горло 46-летней женщине, она погибла на месте от травм.

Полиция быстро приехала на место преступления, задержала виновного. Расследование дело подошло к концу, материалы направили в суд.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об инциденте в Ингушетии: 70-летний старик зарезал своего соседа за то, что тот работал на тракторе. Убийцу не устроил шум и он решил вопрос радикальным способом. Сейчас его ищут правоохранители - он сбежал.