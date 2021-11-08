На Ставрополье солдат-срочник получил условный срок за перелом носа сослуживцу

Пресс-служба Пятигорского военного суда сообщила, что солдат одной из военных частей получил условный срок за то, что сломал нос сослуживцу. На мужчину завели уголовное дело.

- Обвиняемый нанес один удар головой и один удар левым кулаком в область носа потерпевшего, в результате чего последнему причинены телесные повреждения в виде закрытого двустороннего перелома костей носа со смещением и перелома носовой перегородки, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге солдата-срочника приговорили к 5 месяцам содержания в дисциплинарной воинской части условно, с испытательным сроком 1 месяц 16 дней.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о жестоком избиении молодого человека в одной из воинских частей России. В сети появились шокирующие видеозаписи, снятые в воинской части: на одной дагестанцы толпой избивают сослуживца, а на втором - один из солдат на камеру употребляет, предположительно, наркотики.