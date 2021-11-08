Более 42,7 тысячи должников «РоссетиСеверный Кавказ» в Дагестане погасили почти 700 млн рублей долга и избежали отключения света

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» продолжают в отношении злостных неплательщиков процедуру введения ограничения энергоснабжения. Работа ведется в рамках системных мероприятий по снижению дебиторской задолженности и повышению платежной дисциплины.

Активизирована в данном направлении работа в Дагестане, поскольку в этом регионе отмечена самая высокая задолженность за электроэнергию среди всех республик СКФО. Так, за 9 месяцев текущего года энергетики филиала «Дагэнерго» направили более 66 тысяч заявок на ограничение энергоснабжения.

В том числе 44,2 тысячи - по категории «Население» и 21,8 тысячи - в отношении юридических лиц. Их суммарный долг перед энергокомпанией составил свыше 986 млн рублей. Благодаря адресной информационной работе специалистов свыше 42,7 тысячи потребителей погасили 688,3 млн рублей задолженности, не дожидаясь крайних мер. Уклоняющиеся от выполнения своих обязательств потребители были обесточены.

«Россети Северный Кавказ» призывают абонентов производить платежи в установленные сроки, чтобы не допускать ограничения режима потребления, а также дополнительных расходов за услуги сетевой организации по возобновлению подачи энергоресурса. Энергокомпания и в дальнейшем планирует использовать закреплённое законодательством право. Поскольку отсутствие денежных средств на оплату услуг поставщикам ресурса, проведение плановых ремонтов оборудования и технического переоснащения сетей с учетом процента их изношенности и перегруженности - прямая угроза энергетической безопасности всего региона.

Напомним, на 1 октября 2021 года общая задолженность за электроэнергию всех категорий потребителей Дагестана превысила 15 млрд рублей. Прирост долга с начала года составил 1,7 млрд рублей.