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Происшествия8 ноября 2021 18:05

На Ставрополье легковушка столкнулась с ГАЗелью, три человека пострадали

С переломами и травмами в больницу доставлены оба водителя и пассажир ГАЗели
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 8 ноября, около 13:00, на улице Гагарина станицы Ессентукской. Там водитель автомобиля Киа Магнетис по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗелью.

С переломами и травмами в больницу доставлены оба водителя и пассажир ГАЗели. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выяснилось, что 39-летний водитель легковушки, житель Ессентуков, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

У него произведен биозабор крови для химико-токсикологического исследования. По факту происшествия проводится проверка.