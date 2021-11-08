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Происшествия8 ноября 2021 18:19

В Северной Осетии пассажирский поезд зацепил асфальтоукладчик, водитель спецтехники погиб на месте

Задержки поездов в данный момент нет
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Трагедия произошла 8 ноября 2021 года, в Северной Осетии. Там пассажирский поезд «Владикавказ-Адлер» зацепил асфальтоукладчик в Эльхотово.

В результате происшествия водитель спецтехники погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

По данным ведомства, в поезде пострадавших нет. Известно, что состав с рельсов не сошел. Задержки поездов в данный момент нет.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье легковушка столкнулась с ГАЗелью, три человека пострадали. С переломами и травмами в больницу доставлены оба водителя и пассажир ГАЗели.