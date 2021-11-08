На Ставрополье депутаты предложили разрешить посещение общественных заведений только для вакцинированных

В Думе Ставропольского края предложили разрешить посещение общественных заведений только для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Эту инициативу вынесут на обсуждение регионального координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Так, предложение ужесточить противоэпидемиологические меры из-за роста заболеваемости COVID-19 прозвучало на еженедельном рабочем совещании.

Предполагается, что посещение будет разрешено только для тех, кто прошел вакцинацию или переболел в течение последних 6 – ти месяцев.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что первый компонент вакцины от COVID-19 на 7 ноября получил 896987 человек. За сутки +3856 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 779747 человек.